Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации

В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.

В 2011 года палестинская сторона снова заявила о том, чтобы стать полноправным членом ООН. Для приёма страны в полноправные участники Организации объединенных наций необходимо набрать 9 из 15 голосов, но при условии, что ни одна страна из постоянных заседателей (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не выскажется против. После всех этих процедур решение принимает Генеральная ассамблея.