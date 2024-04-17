Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации

В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
В 2011 года палестинская сторона снова заявила о том, чтобы стать полноправным членом ООН. Для приёма страны в полноправные участники Организации объединенных наций необходимо набрать 9 из 15 голосов, но при условии, что ни одна страна из постоянных заседателей (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не выскажется против. После всех этих процедур решение принимает Генеральная ассамблея.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
За протестами в Грузии против закона об иноагентах видна "голливудская рука", считает Медведев:
В России похожий закон уже принят и показал свою эффективность. Однако, по мнению Медведева, он недостаточно жесткий, как в Америке.
Специалист Пономарева рассказала, что следует знать перед блефаропластикой
Операция блефаропластики призвана улучшить эстетику области век. Этот вид хирургического вмешательства проводится уже давно, и хирурги обладают значительным опытом в этой области.
Запрет продажи алкоголя и рекламы пива на стадионах во время Игр дружбы одобрил СФ
Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах.