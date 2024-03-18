Обновление прошивки 11.50 для PS4: Sony продолжает поддерживать свою консоль

Sony приятно удивила владельцев PS4, выпустив долгожданное обновление прошивки 11.50. Обещая улучшение производительности и стабильности работы консоли, компания не раскрывает подробностей о конкретных изменениях. Однако, сообщается, что игры на PS4 станут более плавными и приятными благодаря этому обновлению.
В дополнение к этому, обновление обещает улучшить "сообщения и удобство использования на некоторых экранах", хотя конкретные детали остаются загадкой. Несмотря на положительные изменения, некоторые энтузиасты, занимающиеся взломом PS4, рекомендуют владельцам консоли не торопиться с обновлением, опасаясь возможных препятствий в своей работе.
В целом, это обновление является знаком того, что Sony продолжает поддерживать свою платформу, что будет радовать всех ее пользователей, сообщает Ferra.Ru.
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