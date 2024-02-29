Оренбургского блогера привлекут к ответственности за распространение детской порнографии

Ленинский районный суд Оренбурга определился с наказанием для блогера Андрея Лысенко, который распространял материалы эротического и порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Само судебное заседание пройдёт в закрытом формате, поэтому представителям СМИ разрешат быть в зале только во время оглашения приговора касательно меры пресечения для Лысенко.

Лысенко был задержан 27 февраля в Подмосковье. У блогера на данный момент в его Telegram-канале под названием Lysenok около 7 тысяч подписчиков.