В ходе паводка в Оренбургской области правительство выплатило общую сумму на 712 миллионов рублей в качестве материальной компенсации местному населению

В Оренбургской области в ходе весеннего паводка пострадало большое количество жилых построек и местных жителей. Государственную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на человека получили 35 588. Общая сумма, которая была потрачена в качестве материальной компенсации, составляет почти 712 миллионов рублей.

При этом сумма отличается в зависимости от причиненного паводком ущерба: 20 тысяч на приобретение простейших средств гигиены и минимального количества средств индивидуальной защиты, 50 тысяч в ходе частичной утраты большей части имущества, 100 тысяч выплачивается в случае полной утраты имущества, необходимого для лечения и индивидуальной защиты.