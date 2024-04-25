Орбан в своем выступлении обрушился с критикой на западную либеральную идеологию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральная идеологическая модель потерпела крах, став чрезвычайно не актуальной в современных реалиях.
Сейчас наиболее релевантной является модель, основанная на государственном суверенитете и национальных интересах. Либеральное время породило политиков, которые не справляются с собственными обязанностями, сеют хаос там, где мог бы сохраняться порядок, разжигают войны там, где мог быть мир.
Такие политики до сих пор сидят в Брюсселе и Вашингтоне, приверженцев старого либерального мира по-прежнему слишком много, заключил Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий.
Фото: https://www.osnmedia.ru
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