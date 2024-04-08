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Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:13

Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro

Oppo готовит к выпуску новый смартфон A3 Pro, который обладает выдающейся защитой от влаги и пыли с рейтингом IP69, превосходящим уровень Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro.

Представление устройства запланировано на 12 апреля 2024 года в Китае. Oppo A3 Pro предлагает экран OLED 6,7 дюйма с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, процессор Dimensity 7050 от MediaTek, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Основная камера будет иметь разрешение 64 МП и диафрагму f/1,7. Стоимость устройства пока неизвестна, сообщает Газета.Ру.

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