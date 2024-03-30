Oppo стала первым производителем смартфонов, представившим устройство с поддержкой 5.5G

Новые флагманские модели Find X7 и Find X7 Ultra, выпущенные в январе, обновлены для совместимости со стандартом 5.5G. Стоимость улучшенных устройств составляет 7499 юаней (около 95,2 тысячи рублей).

Обновленная модель оснащена 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной памяти. 5.5G обеспечивает скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость передачи до 1 Гбит/с, сообщает Российская Газета.