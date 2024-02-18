OpenAI представила нейросеть Sora для создания реалистичных видеороликов по текстовому запросу

Sora позволяет создавать видеозаписи до 60 секунд, высокого качества и следовать указаниям пользователя. Основная цель проекта — обучение искусственного интеллекта пониманию и имитации физического мира в движении.

Модель уже способна создавать разнообразные сцены, от реалистичных до фантастических, что предоставляет широкий спектр возможностей для визуального контента.

На данный момент доступ к модели предоставлен экспертам по безопасности информации и художникам для оценки и дальнейшего совершенствования. OpenAI активно работает над вопросами безопасности и этики использования, разрабатывая инструменты для выявления фейкового контента.

Модель Sora представляет собой комбинацию GPT и диффузионной модели, обеспечивающую сохранение последовательности изображения объектов в видео.

Проект Sora демонстрирует потенциал искусственного интеллекта в создании видеоконтента, открывая новые перспективы для будущих возможностей. Технический доклад по Sora будет опубликован в будущем, сообщает РБК Тренды.