Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
OpenAI представила нейросеть Sora для создания реалистичных видеороликов по текстовому запросу
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

OpenAI представила нейросеть Sora для создания реалистичных видеороликов по текстовому запросу

Sora позволяет создавать видеозаписи до 60 секунд, высокого качества и следовать указаниям пользователя. Основная цель проекта — обучение искусственного интеллекта пониманию и имитации физического мира в движении.

Модель уже способна создавать разнообразные сцены, от реалистичных до фантастических, что предоставляет широкий спектр возможностей для визуального контента.

На данный момент доступ к модели предоставлен экспертам по безопасности информации и художникам для оценки и дальнейшего совершенствования. OpenAI активно работает над вопросами безопасности и этики использования, разрабатывая инструменты для выявления фейкового контента.

Модель Sora представляет собой комбинацию GPT и диффузионной модели, обеспечивающую сохранение последовательности изображения объектов в видео.

Проект Sora демонстрирует потенциал искусственного интеллекта в создании видеоконтента, открывая новые перспективы для будущих возможностей. Технический доклад по Sora будет опубликован в будущем, сообщает РБК Тренды.

Мир

Турция объявила о новых планах по туризму

Турция объявила о новых планах по туризму

Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.

Читать полностью
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.

Читать полностью

Общество

Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном

Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном

Эксперты "Авторевю" обнаружили, что китайские автомобили страдают от низкой защиты от угона из-за их недостаточной устойчивости к электронным вмешательствам.

Читать полностью
Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.

Читать полностью

Новости