OpenAI представила нейросеть Sora для создания реалистичных видеороликов по текстовому запросу

Sora позволяет создавать видеозаписи до 60 секунд, высокого качества и следовать указаниям пользователя. Основная цель проекта — обучение искусственного интеллекта пониманию и имитации физического мира в движении.
Модель уже способна создавать разнообразные сцены, от реалистичных до фантастических, что предоставляет широкий спектр возможностей для визуального контента.
На данный момент доступ к модели предоставлен экспертам по безопасности информации и художникам для оценки и дальнейшего совершенствования. OpenAI активно работает над вопросами безопасности и этики использования, разрабатывая инструменты для выявления фейкового контента.
Модель Sora представляет собой комбинацию GPT и диффузионной модели, обеспечивающую сохранение последовательности изображения объектов в видео.
Проект Sora демонстрирует потенциал искусственного интеллекта в создании видеоконтента, открывая новые перспективы для будущих возможностей. Технический доклад по Sora будет опубликован в будущем, сообщает РБК Тренды.
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