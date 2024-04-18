Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.

Сбои в расписании работы аэропорта объясняются погодными условиями, но некоторые рейсы вообще были отменены. Представительство Oman Air в Москве сообщило, что решение вопросов о переносе или возврате билетов возможно только на месте через сотрудников авиакомпании. Пассажирам предлагается возможность либо возврата билетов, либо переноса без штрафов на другую дату, сообщает Tourdom.Ru.