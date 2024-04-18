Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.
Сбои в расписании работы аэропорта объясняются погодными условиями, но некоторые рейсы вообще были отменены. Представительство Oman Air в Москве сообщило, что решение вопросов о переносе или возврате билетов возможно только на месте через сотрудников авиакомпании. Пассажирам предлагается возможность либо возврата билетов, либо переноса без штрафов на другую дату, сообщает Tourdom.Ru.
Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели
Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.
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