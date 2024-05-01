Президент Владимир Зеленский значительно увеличил зависимость Украины от внешних займов, по словам экс-премьера страны Николая Азарова, в контексте растущей государственной задолженности.

По информации депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, в марте государственный долг Украины увеличился на 5% и достиг 151,1 миллиарда долларов.

Азаров считает, что Зеленский проявил слишком большой аппетит, тем самым значительно увеличил зависимость Украины от внешних займов. Сам он не беспокоится по этому поводу, думает, что не придется ему их (займы и задолженности) отдавать. Азаров подчеркивает, что политик, который искренне заботится о своей стране, никогда бы не поступил столь безрассудно по вопросам долга: неразборчиво брать и не размышлять о возвращении", —

Азаров подчеркнул, что западные кредиторы отказывают Украине в отсрочке платежей по долгам, списании половины суммы долга и снижении процентной ставки.

Директор Европейского отдела Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил 19 апреля, что уровень долга Украины останется "устойчивым" в ближайшем будущем при условии продолжения финансирования и бюджетной консолидации. По данным газеты Financial Times с ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила около половины своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, хотя внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет продолжать расти из-за предстоящей мобилизации, так как потребуется много средств на оплату, обучение и снаряжение призывников.

По словам украинской парламентарии Александры Устиновой, недостаток в государственном бюджете компенсируется за счет западного финансирования, и в случае прекращения помощи со стороны США власти придется обращаться "с вытянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал законопроект о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом свыше 43 миллиардов долларов.

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