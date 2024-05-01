Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по выбору моторного масла для китайских автомобилей. С учетом роста популярности этих авто на рынке, многие владельцы предпочитают обслуживание у официальных дилеров, но с течением времени, ожидается, что многие начнут менять масло самостоятельно или у неофициальных сервисов.
Для различных моделей китайских автомобилей рекомендуется определенный тип масла: для Chery — 5W-30/5W-40 SM/SN, для Haval Jolion — 5W-30 или 0W-30 SN/GF-5, для Geely — 0W-20 или 5W-30 API SN Plus, и для Exeed LX — 5W-30 SN/SP. Кроме того, Лукойл предлагает специализированное масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, подходящее для многих китайских автомобилей.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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