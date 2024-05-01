Рейтинг показал доминирование смартфонов с чипами Snapdragon, при этом отсутствуют устройства на MediaTek. Лидирует ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 120 210 баллов и процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Остальные топ-10 модели, включая iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, и различные версии vivo и OPPO, используют Snapdragon 8 Gen 2.

Эти устройства, несмотря на использование прошлогоднего чипа, обеспечивают высокую производительность, достаточную для современных игр и приложений, с более чем 2 миллионами баллов в тестированиях, сообщает 4pda.

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