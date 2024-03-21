На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир

На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участие известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.
Главные роли экспертов в сериале сыграли глава МИДа РФ Сергей Лавров, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мер Москвы Сергей Собянин и другие. Премьера сериала состоялась сегодня 21 марта 2024 года.
Филиппо высмеял снимок Макрона, где он бьет по боксерской груше
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал снимок Эммануэля Макрона, где тот боксирует на мешке. Филиппо пошутил, что французский лидер собрался выйти на бой с Владимиром Путиным.Также политик заявил, что все потуги французской пропаганды показать лидера Франции сильным правителем слишком ничтожны.
Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров
Сейчас решается вопрос с беспорядками.
Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Сегодня, 21 марта, состаялся релиз фильма Мастер и Маргарита от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом роман Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработан за время проката 2,2 миллиарда рублей.
Врачи выделили апельсины как уникальный фрукт, обладающий рядом высокоценных свойств для здоровья
Апельсины способствуют снижению веса благодаря низкому гликемическому индексу и насыщают организм, что подтверждено экспертами.