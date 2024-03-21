На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир

На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участие известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.

Главные роли экспертов в сериале сыграли глава МИДа РФ Сергей Лавров, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мер Москвы Сергей Собянин и другие. Премьера сериала состоялась сегодня 21 марта 2024 года.