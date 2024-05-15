Обыски и выемка документов и ценностей по делу арестованного накануне начальника главного управления кадров минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова проходят в нескольких регионах страны, сообщает ТАСС. География: Подмосковье, Москва, Краснодарский край.
Ранее, в следственном комитете России сообщали, что в ходе оперативных мероприятий были изъяты крупные суммы наличных денег в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, предметы роскоши, часы. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении старшего офицера возбуждено накануне.
Суд уже согласился с доводами следствия и избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Чиновнику, судя по информации из источников, инкриминируют получение взятки в виде коттеджа с участком в Краснодарском крае.
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