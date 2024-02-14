Россия пока не планирует выходить из ОБСЕ. Этот вопрос даже не обсуждался, но все равно имеет место быть. Об этом заговорил министр иностранных дел Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Государственной думе.
Лавров выразил возмущение, что российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ сначала отказывали в выдаче виз, а теперь ее лишили права голоса.
Когда Россия пытается блокировать антироссийские проекты, западный мир пользуется внебюджетным финансированием данных инициатив, которые носят характер открытой конфронтации по отношению к российской стороне.
Турецкая Анталья столкнулась с наводнением
В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.
НАТО не видит в России угрозу, но боится "гибридных атак"
НАТО не видит для себя угрозы со стороны России. Но опасность представляет в первую очередь явление «гибридных атак». Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Российский турист Воскресенский поделился своим опытом посещения КНДР
Илья Воскресенский отметил, что страна пропитана атмосферой запретов. Воскресенский выразил удовлетворение от ощущения настоящей закрытой страны, но отметил, что запреты на фотографирование и ограничения на передвижение омрачили опыт.
Ученые из США сообщают: ИИ станет полностью бесконтрольным, если человек допустит автономность
Исследование американских ученых из университета Луисвилля выявило, что оставленные без контроля нейросети могут привести к полной автономности искусственного интеллекта (ИИ), что представляет серьезные риски для человека.