Россия пока не планирует выходить из ОБСЕ. Этот вопрос даже не обсуждался, но все равно имеет место быть. Об этом заговорил министр иностранных дел Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Государственной думе.

Лавров выразил возмущение, что российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ сначала отказывали в выдаче виз, а теперь ее лишили права голоса.

Когда Россия пытается блокировать антироссийские проекты, западный мир пользуется внебюджетным финансированием данных инициатив, которые носят характер открытой конфронтации по отношению к российской стороне.