Стало известно, почему заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд ушла в отставку.
В интервью экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что Нуланд ушла не по собственной воле, а потому что перестала отвечать требованиям президента и той политике, которую проводит госсекретарь.
Нуланд не хотела идти на уступки с Белым домом. Она слишком сильно была подвержена собственному видению политики и отношениям с Россией. Но позиция Нуланд не соответсвует тому курсу, который на данный момент проводится в высших эшелонах американской власти.
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