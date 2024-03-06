Стало известно, почему заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд ушла в отставку.

В интервью экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что Нуланд ушла не по собственной воле, а потому что перестала отвечать требованиям президента и той политике, которую проводит госсекретарь.

Нуланд не хотела идти на уступки с Белым домом. Она слишком сильно была подвержена собственному видению политики и отношениям с Россией. Но позиция Нуланд не соответсвует тому курсу, который на данный момент проводится в высших эшелонах американской власти.