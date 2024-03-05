Зам госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд решила уйти в отставку. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Виктория Нуланд очень хорошо известна своей русофобской политикой в области дипломатии со стороны Демократической партии.

У самой Нуланд за плечами 35-летняя политическая карьера. Но одну из главных ролей она сыграла во время Евромайдана, когда часто посещала Киев, угощала протестующих бутербродами, булочками и прочей выпечкой.

Именно Нуланд принимала участие в утверждении правительства Украины президента Петра Порошенко, который пришел к власти после свержения предыдущего украинского лидера Виктора Януковича.