Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 91,1604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 98,9366
Виктория Нуланд, известная по раздаче
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 19:47

Виктория Нуланд, известная по раздаче "госдеповских печенек", ушла в отставку

Зам госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд решила уйти в отставку. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Виктория Нуланд очень хорошо известна своей русофобской политикой в области дипломатии со стороны Демократической партии.

У самой Нуланд за плечами 35-летняя политическая карьера. Но одну из главных ролей она сыграла во время Евромайдана, когда часто посещала Киев, угощала протестующих бутербродами, булочками и прочей выпечкой.

Именно Нуланд принимала участие в утверждении правительства Украины президента Петра Порошенко, который пришел к власти после свержения предыдущего украинского лидера Виктора Януковича.

Мир

Расследование против семьи Байдена указывает на сомнительные бизнес-связи

Расследование против семьи Байдена указывает на сомнительные бизнес-связи

Всё указывает на то, что сын президента США имел связь с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.

Читать полностью
Масштабных сбои зафиксированы в Facebook* и Instagram*

Масштабных сбои зафиксированы в Facebook* и Instagram*

Пользователи одной сети жалуются на проблемы при авторизации, а в другой — плохо отображается новостная лента.

Читать полностью

Общество

Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду

Читать полностью
В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин

В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном Telegram-канале, что 8-9 марта все парковки всех улиц без исключения будут работать бесплатно.

Читать полностью

Новости