Зам госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд решила уйти в отставку. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.
Виктория Нуланд очень хорошо известна своей русофобской политикой в области дипломатии со стороны Демократической партии.
У самой Нуланд за плечами 35-летняя политическая карьера. Но одну из главных ролей она сыграла во время Евромайдана, когда часто посещала Киев, угощала протестующих бутербродами, булочками и прочей выпечкой.
Именно Нуланд принимала участие в утверждении правительства Украины президента Петра Порошенко, который пришел к власти после свержения предыдущего украинского лидера Виктора Януковича.
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