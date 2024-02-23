Nubia представила инновационную зарядную станцию для смартфонов под названием RedMagic DAO 150W GaN

Представленная на портале GSMArena, эта зарядка имеет прозрачный корпус и весит около 870 граммов. Она оборудована четырьмя портами, включая два USB-C, USB-A и DC, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Благодаря чипу DAO All-GaN и поддержке протокола PD3.1 зарядка обеспечивает быструю и безопасную зарядку.

В дополнение к своим функциональным возможностям, RedMagic DAO 150W GaN оснащена сенсорной кнопкой и настраиваемым ЖК-дисплеем, который отображает текущий уровень заряда, входную и выходную мощность, а также различные анимации. Пользователи могут подключаться к зарядке по Bluetooth для управления RGB-подсветкой и отслеживания состояния зарядки в реальном времени. Цена на новинку составляет $199 (примерно 18,4 тыс. рублей) и она уже доступна на различных маркетплейсах, включая возможность доставки в Россию, сообщает Газета.Ру.