Nubia представила инновационную зарядную станцию для смартфонов под названием RedMagic DAO 150W GaN

Представленная на портале GSMArena, эта зарядка имеет прозрачный корпус и весит около 870 граммов. Она оборудована четырьмя портами, включая два USB-C, USB-A и DC, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Благодаря чипу DAO All-GaN и поддержке протокола PD3.1 зарядка обеспечивает быструю и безопасную зарядку.
В дополнение к своим функциональным возможностям, RedMagic DAO 150W GaN оснащена сенсорной кнопкой и настраиваемым ЖК-дисплеем, который отображает текущий уровень заряда, входную и выходную мощность, а также различные анимации. Пользователи могут подключаться к зарядке по Bluetooth для управления RGB-подсветкой и отслеживания состояния зарядки в реальном времени. Цена на новинку составляет $199 (примерно 18,4 тыс. рублей) и она уже доступна на различных маркетплейсах, включая возможность доставки в Россию, сообщает Газета.Ру.
Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие
Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина.
Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами.
Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином
Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".