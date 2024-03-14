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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:01

Бывшему прокурору Дмитрию Ференцу дали два с половиной года условного срока

Бывший прокурор Новосибирска Дмитрий Ференц был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Также ему назначен испытательный срок в три года, на протяжении которого он будет лишён прав занимать должности в соответствующих сферах и организациях, подконтрольных этим сферам.

Прокурора Ференца привлекли к ответственности по делу, связанному с бывшим председателем совета директоров алкогольной компании "Винап" Олегом Яровым.

По предварительным данным, Олег Яровой занимался коррупционной деятельностью совместно с отдельными представителями региональной прокуратуры.

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