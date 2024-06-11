Nokia выпустила обновленную версию своего классического телефона 1999 года, Nokia 3210, который теперь поддерживает YouTube и имеет встроенную игру "Змейка". Новая модель, Nokia 3210 4G, оснащена 2,4-дюймовым QVGA дисплеем, 2-мегапиксельной камерой, чипом Unisoc T107, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти, расширяемой до 32 ГБ с помощью microSD.
Устройство работает на операционной системе Nokia S30+ и имеет аккумулятор на 1450 мАч. Также в телефоне есть USB-C, разъем для наушников и поддержка двух SIM-карт 4G.
В Индии телефон доступен в трех цветах по цене около 4200 рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/JDP90 (Joydeep) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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