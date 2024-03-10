Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый

Это устройство получило высокий уровень ремонтопригодности.

Смартфон оснащен 4 или 6 ГБ оперативной памяти и чипом Snapdragon 480+, обеспечивающим производительность. Его IPS-дисплей имеет размер 6,56 дюйма с частотой обновления 90 Гц и защитой Gorilla Glass. Камеры включают 50-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную селфи-камеры, а также два дополнительных датчика по 2 Мп каждый.

Смартфон работает на Android 13 и поддерживает WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C, разъем для карт MicroSD, сканер отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Цены в Индии начинаются от 10 тысяч рупий за версию с 4 ГБ ОЗУ и 12,5 тысяч рупий за версию с 6 ГБ, сообщает Газета.Ру.