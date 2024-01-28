Nokia 1100 занял первое место в рейтинге самых продаваемых телефонов в истории

Согласно данным портала Visual Capitalist, кнопочный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, занял первое место среди самых продаваемых мобильных устройств в истории. За шесть лет он был реализован в количестве 250 миллионов штук.

На втором месте расположилась еще одна кнопочная модель — Nokia 1110, с общим объемом продаж в 248 миллионов штук. Тройку лидеров замкнули iPhone 6 и 6 Plus с объемом продаж в 222 миллиона штук, отмечаясь как самые продаваемые смартфоны всех времен.

В топ-пять также вошли телефоны Nokia 105 и iPhone 6s и 6s Plus. Рейтинг также включает другие модели финских и американских брендов, среди которых на 11-м месте оказался кнопочный Samsung E1100, а на 17-й строчке — раскладушка Motorola Razr V3, сообщает Общественная Служба Новостей.