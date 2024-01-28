Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
Nokia 1100 занял первое место в рейтинге самых продаваемых телефонов в истории
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:29

Nokia 1100 занял первое место в рейтинге самых продаваемых телефонов в истории

Согласно данным портала Visual Capitalist, кнопочный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, занял первое место среди самых продаваемых мобильных устройств в истории. За шесть лет он был реализован в количестве 250 миллионов штук.

На втором месте расположилась еще одна кнопочная модель — Nokia 1110, с общим объемом продаж в 248 миллионов штук. Тройку лидеров замкнули iPhone 6 и 6 Plus с объемом продаж в 222 миллиона штук, отмечаясь как самые продаваемые смартфоны всех времен.

В топ-пять также вошли телефоны Nokia 105 и iPhone 6s и 6s Plus. Рейтинг также включает другие модели финских и американских брендов, среди которых на 11-м месте оказался кнопочный Samsung E1100, а на 17-й строчке — раскладушка Motorola Razr V3, сообщает Общественная Служба Новостей.

Мир

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.

Читать полностью
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью

Общество

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.

Читать полностью
Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью

Новости