Новый Nissan Qashqai представляет собой обновленную версию кроссовера с измененным дизайном и улучшенным оснащением. Внешность модели теперь характеризуется новой решеткой радиатора, вдохновленной доспехами самураев, и обновленной светотехникой, включая адаптивные фары с широким распределением света и дневные ходовые огни.
Внутри автомобиля улучшена отделка с использованием алькантары и высококачественной натуральной кожи, а мультимедийная система Nissan Connect теперь поддерживает сервисы Google. Также значительно обновлены ассистирующие системы, позволяющие настраивать уровень их вмешательства.
Силовые установки включают в себя мягкий гибрид на базе 1.3-литровой турбированной четырехцилиндровой двигательной установки и систему e-Power, которая сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор. Обновленный Qashqai предлагает впечатляющий внешний вид, улучшенное оснащение и эффективные силовые установки, что делает его привлекательным вариантом на рынке кроссоверов, сообщает Motor.
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