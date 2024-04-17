Новый Nissan Qashqai представляет собой обновленную версию кроссовера с измененным дизайном и улучшенным оснащением. Внешность модели теперь характеризуется новой решеткой радиатора, вдохновленной доспехами самураев, и обновленной светотехникой, включая адаптивные фары с широким распределением света и дневные ходовые огни.

Внутри автомобиля улучшена отделка с использованием алькантары и высококачественной натуральной кожи, а мультимедийная система Nissan Connect теперь поддерживает сервисы Google. Также значительно обновлены ассистирующие системы, позволяющие настраивать уровень их вмешательства.

Силовые установки включают в себя мягкий гибрид на базе 1.3-литровой турбированной четырехцилиндровой двигательной установки и систему e-Power, которая сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор. Обновленный Qashqai предлагает впечатляющий внешний вид, улучшенное оснащение и эффективные силовые установки, что делает его привлекательным вариантом на рынке кроссоверов, сообщает Motor.