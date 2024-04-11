Nissan, известный японский производитель автомобилей, готовится представить обновленную версию Magnite на индийском рынке. Предназначенный для оживления стареющего внедорожника, Nissan Magnite facelift стремится держать шаг с развивающимися конкурентами. С момента своего дебюта в 2020 году Magnite сталкивается с острой конкуренцией со стороны обновленных соперников, что подтолкнуло к необходимости создания обновленной модели.

На индийском рынке внедорожников Nissan Magnite соревнуется с серьезными конкурентами, такими как Kia Sonet и Tata Nexon, которые недавно получили обновления. Кроме того, предстоящий дебют обновленной версии Mahindra XUV300, переименованной в XUV3XO, усиливает конкурентную среду. С появлением тестовых машин в марте ожидается скорое появление Magnite facelift.

Последние отчеты проливают свет на ожидаемые характеристики Nissan Magnite Facelift, обещая добавления, такие как 6 подушек безопасности и электрический люк. Учитывая, что Magnite является единственным предложением Nissan на индийском рынке, своевременные обновления необходимы для сохранения актуальности.

Относительно обновления внешнего вида, ожидаются косметические изменения, включающие изменения в переднем профиле, обновленные бамперы и обновленные легкосплавные диски. Внутри Magnite Facelift будет восхищать переработанным макетом приборной панели, новой обивкой и дополнительными функциями.

Заметные улучшения включают однопанельный электрический люк, 6 подушек безопасности, вентилируемые сиденья и автоматически затемняющееся внутреннее зеркало. В настоящее время Magnite предлагает только 2 подушки безопасности в верхних комплектациях, что делает эти новые функции особенно привлекательными. Ожидается, что варианты двигателя останутся неизменными, с 1,0-литровыми бензиновыми двигателями NA и 1,0-литровыми турбированными бензиновыми двигателями, сопряженными с теми же вариантами коробки передач. Ожидается небольшое повышение цен на Nissan Magnite, отражающее его улучшенные характеристики.