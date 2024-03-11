Эксперт Рязанов выделил самые надежные модели японской марки Nissan

В условиях ограниченных поставок новых автомобилей Nissan в Россию из-за отсутствия производства и прямых поставок, российские потребители часто вынуждены приобретать модели бренда через параллельный импорт. Однако, с ужесточением процесса растаможки и проблемами с диагностикой и обслуживанием зарубежных автомобилей, такой выбор сопряжен с рисками.

Рязанов отметил, что на вторичном рынке еще можно найти надежные автомобили Nissan. В числе лидеров по надежности и доступности находятся модели Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida. Особенности, делающие эти модели привлекательными, включают хорошую защиту кузова от коррозии, оптимальный клиренс для эксплуатации в России и высокие ходовые характеристики. Например, Nissan Sentra и Nissan Tiida обладают клиренсом в 170 мм и 155 мм соответственно, а Nissan Juke отличается высокими ходовыми характеристиками благодаря большому дорожному просвету и полному приводу.

Цены на эти модели на вторичном рынке остаются вполне доступными, что делает их еще более привлекательными для покупателей. Например, Nissan Sentra доступен за 900 000 — 1 279 000 рублей, Nissan Tiida — за 630 000 — 1 150 000 рублей, а Nissan Juke — за 1 100 000 — 1 500 000 рублей, сообщает Российская Газета.