В РФ начались продажи нового внедорожника

В России стартовали продажи внедорожника Oting Paladin, выпущенного китайской компанией Sinomach под брендом Oting. Автомобиль, созданный по японским технологиям, является модификацией Nissan Terra. Он оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi, мощностью 228 л. с., и доступен в четырех комплектациях.
Базовая версия включает светодиодную оптику, мультимедийный экран, беспроводную зарядку для смартфона и другие опции. Цены на внедорожник начинаются от 3,8 млн рублей за заднеприводную модель, а полноприводные версии предлагаются от 4,25 млн рублей.
Sinomach планирует развивать сеть автосервисов и предлагать услуги по страхованию в России в случае успешного внедрения Paladin на рынок, сообщает Газета.Ру.
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