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Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:33

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками

Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.

Nomi также оснащен как кратковременной, так и долговременной памятью, что позволяет ему запоминать предпочтения пользователей и улучшать свои способности в реальном времени. В будущем Nomi сможет общаться на различных языках, включая английский. В процессе взаимодействия с пользователем Nomi проявляет эмоции в своей мимике, что способствует более естественному общению и создает более приятную атмосферу, сообщает За Рулем.

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