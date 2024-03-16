Китайский производитель электромобилей Nio планирует представить свой новый электромобиль для массового рынка в мае

Новая модель, названная на китайском языке Le Dao ("счастливая семья"), будет ориентирована на широкую аудиторию, подчеркивая комфорт и удовольствие от совместных поездок.
С 2014 года Nio сосредотачивалась на рынке роскошных электромобилей, но новый проект открывает для них доступ к более широкому кругу потребителей с ценовой категорией от 200 до 300 тысяч юаней ($27,8-41,7 тыс.).
Ожидается, что массовые поставки новой модели начнутся в следующем году.
В четвертом квартале 2023 года продажи автомобилей Nio выросли на 25%, достигнув 50 045 единиц, а в первом квартале 2024 года ожидается продажа в диапазоне от 31 до 33 тысяч. На фоне этих анонсов котировки акций Nio на торгах в Гонконге снизились на 3,7% в пятницу, сообщает Интерфакс.
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