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Китайский производитель электромобилей Nio планирует представить свой новый электромобиль для массового рынка в мае
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:59

Китайский производитель электромобилей Nio планирует представить свой новый электромобиль для массового рынка в мае

Новая модель, названная на китайском языке Le Dao ("счастливая семья"), будет ориентирована на широкую аудиторию, подчеркивая комфорт и удовольствие от совместных поездок.

С 2014 года Nio сосредотачивалась на рынке роскошных электромобилей, но новый проект открывает для них доступ к более широкому кругу потребителей с ценовой категорией от 200 до 300 тысяч юаней ($27,8-41,7 тыс.).

Ожидается, что массовые поставки новой модели начнутся в следующем году.

В четвертом квартале 2023 года продажи автомобилей Nio выросли на 25%, достигнув 50 045 единиц, а в первом квартале 2024 года ожидается продажа в диапазоне от 31 до 33 тысяч. На фоне этих анонсов котировки акций Nio на торгах в Гонконге снизились на 3,7% в пятницу, сообщает Интерфакс.

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