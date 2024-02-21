Российской журналистке предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной организацией

Лефортовского суд Москвы продлил арест российской журналистке Нике Новак, которая обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией.
В декабре 2023 года Новак была арестована в связи с тайным сотрудничеством с иностранной организацией. Сама организация пока неизвестна, но точно носит международный или зарубежный статус.
Молодая женщина работала журналистом во множестве изданий и новостных агентств. В том числе состояла в рядах журналистов СМИ, признанного иностранным агентом на территории РФ, «Сибирь.Реалии».
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