Российской журналистке предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной организацией

Лефортовского суд Москвы продлил арест российской журналистке Нике Новак, которая обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией.

В декабре 2023 года Новак была арестована в связи с тайным сотрудничеством с иностранной организацией. Сама организация пока неизвестна, но точно носит международный или зарубежный статус.

Молодая женщина работала журналистом во множестве изданий и новостных агентств. В том числе состояла в рядах журналистов СМИ, признанного иностранным агентом на территории РФ, «Сибирь.Реалии».