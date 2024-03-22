Первый пациент с имплантом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы с помощью силы мысли

29-летний Нолан Арбо, парализованный в результате несчастного случая, отметил, что благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука и переставлять фигуры.
Он также сообщил о планах улучшения технологии, но уже отметил значительное изменение в своей жизни.
Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над разработкой нейроинтерфейсов, которые позволят людям управлять компьютером силой мысли, сообщает ТАСС.
Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире
Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью.
Ученые из Сингапура обнаружили новый ген, который играет ключевую роль в развитии заболеваний почек
Исследование, опубликованное в журнале American Society of Nephrology (ASN), выявило, что повышенная активность гена WWP2 ускоряет прогрессирование фиброза почек.
Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов
Врач-стоматолог Луиза Автандилян определила оптимальное время для чистки зубов утром за 30 минут до первого приема пищи.
Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции
Эксперты сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих.