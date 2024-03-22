Первый пациент с имплантом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы с помощью силы мысли

29-летний Нолан Арбо, парализованный в результате несчастного случая, отметил, что благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука и переставлять фигуры.

Он также сообщил о планах улучшения технологии, но уже отметил значительное изменение в своей жизни.

Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над разработкой нейроинтерфейсов, которые позволят людям управлять компьютером силой мысли, сообщает ТАСС.