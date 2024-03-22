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Первый пациент с имплантом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы с помощью силы мысли
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:04

Первый пациент с имплантом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы с помощью силы мысли

29-летний Нолан Арбо, парализованный в результате несчастного случая, отметил, что благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука и переставлять фигуры.

Он также сообщил о планах улучшения технологии, но уже отметил значительное изменение в своей жизни.

Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над разработкой нейроинтерфейсов, которые позволят людям управлять компьютером силой мысли, сообщает ТАСС.

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