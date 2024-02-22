Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
Медведев заявил, что вдова Навального не жалеет о смерти супруга
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:46

Медведев заявил, что вдова Навального не жалеет о смерти супруга

Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал уверенное заявление, что вдова Алексея Навального Юлия Навальная не жалеет об утрате мужа. Судя по ее улыбающемуся и счастливому лицу, она долгое время ждала, когда сможет всерьёз развернуть свою политическую карьеру.

Напоминаем, что Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. Врачи из комиссии пока не установили точную причину смерти оппозиционера, но по предварительным данным - ему стало плохо во время прогулки, он мгновенно упал в обморок и скончался. Врачи так и не смогли его спасти. Существует версия, что у Алексея Навального смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.

Мир

Песков осудил хамство Байдена в сторону Путина

Песков осудил хамство Байдена в сторону Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, в интервью Павлу Зарубину заявил, что хамские заявления президента США Джо Байдена не смогут задеть российского лидера.

Читать полностью
Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает

Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает

По данным опроса ФОМ, 60% россиян утверждают, что престиж военных увеличивается, в то время как 21% считают, что он остается неизменным.

Читать полностью

Общество

Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Солнечная активность в этом году показывает небывалый уровень мощности.

Читать полностью
Синоптик Гидрометцентра рассказал, где в России сильные морозы

Синоптик Гидрометцентра рассказал, где в России сильные морозы

Аномально низкие температуры в ряде регионов нашей страны вызваны антициклоном.

Читать полностью

Новости