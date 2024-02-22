Медведев заявил, что вдова Навального не жалеет о смерти супруга

Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал уверенное заявление, что вдова Алексея Навального Юлия Навальная не жалеет об утрате мужа. Судя по ее улыбающемуся и счастливому лицу, она долгое время ждала, когда сможет всерьёз развернуть свою политическую карьеру.
Напоминаем, что Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. Врачи из комиссии пока не установили точную причину смерти оппозиционера, но по предварительным данным - ему стало плохо во время прогулки, он мгновенно упал в обморок и скончался. Врачи так и не смогли его спасти. Существует версия, что у Алексея Навального смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
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