Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о судьбе тела Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о выдаче тела Алексея Навального.

Песков ответил, что подобные вопросы Кремль и глава государства не решают, так как это регулируют совсем другие инстанции и ведомства. Для таких ситуаций есть отдельные службы, которые напрямую всем этим занимаются.

Также поступил вопрос от журналистов по поводу давления на мать оппозиционера в отношении выдачи его тела. Песков заявил, что не может ответить на этот вопрос, так как снова же Кремль подобными вопросами не занимается, а также никакого отношения ни к какому давлению не имеет.

Подобные слухи и фейки распространяют сторонники Навального или участники экстремистской организации ФБК, которые на данный момент находятся в международном розыске и пребывают зарубежом, закончил мысль Песков касательно неподтвержденных слухов и домыслов в отношении того же Навального.

16 февраля по информации ямальского управления ФСИН: Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки. Врачи ещё не установили точную причину смерти заключённого, но этим сейчас занимаются.