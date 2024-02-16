Алексей Навальный умер по причине оторвавшегося тромба

Алексей Навальный умер в колонии №3, находящейся в Ямало-Ненецком автономном округе.

По предварительным данным, 16 февраля текущего года Навальный мгновенно потерял сознание. Врачи пытались спасти его, но было слишком поздно.

По сведениям российского новостного издания RT, у Навального оторвался тромб, из-за чего и произошёл летальный исход.

Напоминаем, что российский оппозиционер Алексей Навальный был приговорён к 19 годам лишения свободы по делу о запрещённой в РФ организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), а также по делу об экстремистской деятельности.