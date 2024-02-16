Алексей Навальный умер по причине оторвавшегося тромба

Алексей Навальный умер в колонии №3, находящейся в Ямало-Ненецком автономном округе.
По предварительным данным, 16 февраля текущего года Навальный мгновенно потерял сознание. Врачи пытались спасти его, но было слишком поздно.
По сведениям российского новостного издания RT, у Навального оторвался тромб, из-за чего и произошёл летальный исход.
Напоминаем, что российский оппозиционер Алексей Навальный был приговорён к 19 годам лишения свободы по делу о запрещённой в РФ организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), а также по делу об экстремистской деятельности.
Шольц считает, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла
Канцлер отрицает возможность капитуляции Киева.
Президент Украины прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.
Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию
На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.
Владимир Путин с рабочим визитом посетил несколько городов Урала
15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.