Американский журналист Такер Карлсон резко заявил, что это идиоты считают, что Россия причастна к смерти Алексея Навального.
Такер Карлсон сказал, что только идиоты делают поспешные выводы насчет смерти Алексея Навального. Они (идиоты) считали, Украина победит Россию, хотя и так понятно, что у России гигантская территория и военный потенциал, добавил американский журналист.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления Запада касательно смерти российского оппозиционера являются лживыми и ничем не подтвержденными. Ко всему прочему, врачи ещё не установили истинную причину смерти Алексея Навального, отметил Песков.
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