Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:30

Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон резко заявил, что это идиоты считают, что Россия причастна к смерти Алексея Навального.

Такер Карлсон сказал, что только идиоты делают поспешные выводы насчет смерти Алексея Навального. Они (идиоты) считали, Украина победит Россию, хотя и так понятно, что у России гигантская территория и военный потенциал, добавил американский журналист.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления Запада касательно смерти российского оппозиционера являются лживыми и ничем не подтвержденными. Ко всему прочему, врачи ещё не установили истинную причину смерти Алексея Навального, отметил Песков.

Мир

Трамп выразил восхищение российскими бойцами и Россией

Трамп выразил восхищение российскими бойцами и Россией

Бывший президент США Дональд Трамп в своём выступлении честно признался, что восхищён доблестью российских военных в зоне СВО.

Читать полностью
Глава МИД прилетел в Бразилию на саммит G20

Глава МИД прилетел в Бразилию на саммит G20

У Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро запланирован насыщенный график двусторонних встреч.

Читать полностью

Общество

Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм.

Читать полностью
Telegram внедрил новую функцию

Telegram внедрил новую функцию

Новая функция позволяет пользователям получить подписку на Telegram Premium за отправку SMS с их телефонов. Эти SMS будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям.

Читать полностью

Новости