Против МТС подан десятимиллионный иск из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой

Истец подал иск на 10 миллионов рублей в отношении компании МТС в связи с "голой вечеринкой".
Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной многомиллионный иск к компании МТС из-за «голой вечеринки», устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой.
По мнению истца, компания МТС напрямую связана с организацией данного мероприятия. Также в заявлении говорилось, что компания МТС участвовала в заключении рекламных контрактов с известными блогерам, которые присутствовали на вечеринке. Истец считает, что это также является причиной причастности МТС к скандальному событию.
Напоминаем, что МТС исключил Анастасию Ивлееву из лиц, представляющих их корпорацию. Данная мера напрямую связаны с широким резонансом вокруг той же "голой вечеринки".
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