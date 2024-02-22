Против МТС подан десятимиллионный иск из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой

Истец подал иск на 10 миллионов рублей в отношении компании МТС в связи с "голой вечеринкой".

Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной многомиллионный иск к компании МТС из-за «голой вечеринки», устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой.

По мнению истца, компания МТС напрямую связана с организацией данного мероприятия. Также в заявлении говорилось, что компания МТС участвовала в заключении рекламных контрактов с известными блогерам, которые присутствовали на вечеринке. Истец считает, что это также является причиной причастности МТС к скандальному событию.

Напоминаем, что МТС исключил Анастасию Ивлееву из лиц, представляющих их корпорацию. Данная мера напрямую связаны с широким резонансом вокруг той же "голой вечеринки".