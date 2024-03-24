Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли

Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли. Это событие произвело значительный отклик и привлекло внимание к инновационной технологии Neuralink. Он поддержал Нолана Арбо, первого обладателя импланта, которого заблокировал Twitter подозревая в использовании ботов. Усилия Маска и X помогли решить проблему блокировки, позволив Арбо продолжить использование социальной сети.
Ранее Neuralink продемонстрировала успехи, показывая, как пациент с имплантом в мозгу играет в шахматы, управляя компьютерной мышью силой мысли. Это обнадеживающие результаты, подтверждающие потенциал технологии для помощи людям с ограниченными возможностями. Имплант также успешно протестирован на обезьяне, демонстрируя свою эффективность и потенциал в области нейротехнологий.
Хотя вживление имплантов в мозг уже давно используется, эта процедура все еще не лишена рисков и требует дальнейших исследований и развития, как отмечают эксперты, включая директора Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ, Дениса Кузьмина, сообщает NVL.
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