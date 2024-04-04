Сийярто заявил, что Словакия рискует остаться без боевой авиации, отдавая все на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был возмущен тем, что Запад продолжает наращивать поставки вооружения, идущего на Украину. Он заявил, что многие страны НАТО и так отдали Украине все возможное вооружение, находящиеся на складах.

Сийярто заметил в разговоре с журналистами на встрече в Брюсселе, что власти Словакии в ближайшее время имеют в планах передать все свои военные самолеты украинским войскам.Но при этом у самих словаков не осталось в достаточном количестве боевых истребителей, чтобы защищать собственное воздушное пространство, поэтому они попросили армии Венгрии и Чехии помочь им в этом.

Политик жестко отметил, что на сегодняшний момент цель НАТО не прекратить боевые действия, а выиграть в вооруженном конфликте, что категорично неправильно и не имеет смысла.