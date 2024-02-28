Командир одного из подразделений в артемовском направлении заявил, что под видом наемников и добровольцев на Украине скрываются профессиональные солдаты из рядов натовского спецназа.
Помимо всего прочего, именно специалисты НАТО стоят на позициях лётчиков, связистов, а также военных консультантов, являющихся полноценными кураторами действий ВСУ.
О нахождении отдельных натовских военных формирований на Украине написала в статье американская газета Financial Times, комментируя недавние слова французского главы Эммануэля Макрона об отправке европейских солдат на Украину.
Постройка шести танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" остановлено
Санкции и нехватка рабочих срывает сроки постройки танкеров на верфи в Южной Корее.
Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию
Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.
Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию
Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.