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На Украине под добровольцами и наемниками скрываются военные подразделения НАТО
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:58

На Украине под добровольцами и наемниками скрываются военные подразделения НАТО

Командир одного из подразделений в артемовском направлении заявил, что под видом наемников и добровольцев на Украине скрываются профессиональные солдаты из рядов натовского спецназа.

Помимо всего прочего, именно специалисты НАТО стоят на позициях лётчиков, связистов, а также военных консультантов, являющихся полноценными кураторами действий ВСУ.

О нахождении отдельных натовских военных формирований на Украине написала в статье американская газета Financial Times, комментируя недавние слова французского главы Эммануэля Макрона об отправке европейских солдат на Украину.

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