Командир одного из подразделений в артемовском направлении заявил, что под видом наемников и добровольцев на Украине скрываются профессиональные солдаты из рядов натовского спецназа.

Помимо всего прочего, именно специалисты НАТО стоят на позициях лётчиков, связистов, а также военных консультантов, являющихся полноценными кураторами действий ВСУ.

О нахождении отдельных натовских военных формирований на Украине написала в статье американская газета Financial Times, комментируя недавние слова французского главы Эммануэля Макрона об отправке европейских солдат на Украину.