Швеция вступила в НАТО и стала 32 страной Альянса

Швеция стала 32 страной в Североатлантическом Альянсе. Хельсинки и Стокгольм подали заявку на вступление в НАТО после начала СВО на Украине.

Сначала Финляндия присоединилась, а вслед за ней и Швеция стала частью военно-политического блока НАТО.

Изначально вступлению Швеции воспрепятствовали два государства: Турция и Венгрия. Турецкие власти выступили против в связи с поддержкой Стокгольмских курдов. Венгрия же выступила против из-за обвинений шведских властей в том, что венгерское руководство отклонилось от демократических канонов во внутренней политике.

В результате вступление Швеции в НАТО все же состоялось.