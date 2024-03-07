Швеция вступила в НАТО и стала 32 страной Альянса

Швеция стала 32 страной в Североатлантическом Альянсе. Хельсинки и Стокгольм подали заявку на вступление в НАТО после начала СВО на Украине.
Сначала Финляндия присоединилась, а вслед за ней и Швеция стала частью военно-политического блока НАТО.
Изначально вступлению Швеции воспрепятствовали два государства: Турция и Венгрия. Турецкие власти выступили против в связи с поддержкой Стокгольмских курдов. Венгрия же выступила против из-за обвинений шведских властей в том, что венгерское руководство отклонилось от демократических канонов во внутренней политике.
В результате вступление Швеции в НАТО все же состоялось.
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