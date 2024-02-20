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НАТО боится расширения России военным путем
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:48

НАТО боится расширения России военным путем

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico написал, что основной страх НАТО заключается в следующих планах России.

Альянс боится, что Москва захочет напасть на другие страны, в том числе и на НАТО. Западный мир с недоверием относится к успехам РФ в зоне СВО, поэтому руководство ЕС и США все чаще задумывается о дальнейших решениях России в отношении других территорий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все слухи насчёт расширения границ России за счет стран из блока НАТО - это непроверенная и недостоверная информация. Президент заметил, что у России даже в мыслях нет на кого-то нападать.

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