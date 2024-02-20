Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico написал, что основной страх НАТО заключается в следующих планах России.
Альянс боится, что Москва захочет напасть на другие страны, в том числе и на НАТО. Западный мир с недоверием относится к успехам РФ в зоне СВО, поэтому руководство ЕС и США все чаще задумывается о дальнейших решениях России в отношении других территорий.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все слухи насчёт расширения границ России за счет стран из блока НАТО - это непроверенная и недостоверная информация. Президент заметил, что у России даже в мыслях нет на кого-то нападать.
Президент Венесуэлы хочет в БРИКС
Визит главы МИД России Лаврова вв Каракас совпал с заявлением президента Венесуэлы о вступлении Боливарианской Республики в БРИКС.
Николай Азаров раскрыл истинные планы Украины
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал заявление, что украинцев целенаправленно стравливают с русскими. Тем временем киевская власть собирается создать из Украины «анти-Россию».
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.
Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.