НАТО не видит для себя угрозы со стороны России. Но опасность представляет в первую очередь явление под названием «гибридные атаки». Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Под гибридными атаками подразумевается: смена руководства в стране, финансовое, экономическое и политическое давление, а также смена идеологического курса в чужой стране.
Страх НАТО ничем не обоснован, говорит официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. Западный мир вечно поднимает панику по тем фактам, которые никак не соответствуют действительности.
Главный страх коллективного запада заключается в том, что Россия, видя собственные успехи в зонах СВО, будет захватывать весь мир. Но Владимир Путин много раз подчёркивал, что нет никаких причин у России нападать на кого-то, если, конечно, блок НАТО не сделает этого первым.
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