Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потешит амбиции Запада, отметил Грушко

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит влияние и потешит амбиции Запада в регионах севера и Арктики. Это значит, что НАТО будет все больше увеличивать количество военных баз, вооружения и проведения учений на территории двух стран, заявил зам министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Что касается РФ, как отметил Грушко, Владимир Путин подчеркнул неоднократно, что Россия будет смотреть за тем, какие угрозы будут исходить от финляндской и шведской сторон. Также Россия в зависимости от ситуации будет продвигать способы обороноспособности и защиты от возможной западной агрессии.
Марка Mengshi продемонстрирует в Пекине багги M-Hunter
Новая модель M-Hunter от бренда Mengshi представляет собой инновационное транспортное средство, основанное на платформе вездехода M-Hero.
В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок
Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.
Флеболог Кочарян рассказал, почему у женщин на ногах появляются синяки без причины
Видимость гематом на ногах порой удивляет, когда ни ударов, ни повреждений не припомнишь. Что может стоять за этим явлением: слабые сосуды или проблемы с кровообращением?
Ученые РФ создали новые антибактериальные патчи для лечения хронических ран
Исследователи НИТУ МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии совместно разработали новые антибактериальные патчи на основе улучшенного нановолокна из поликапролактона.