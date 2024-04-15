Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потешит амбиции Запада, отметил Грушко

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит влияние и потешит амбиции Запада в регионах севера и Арктики. Это значит, что НАТО будет все больше увеличивать количество военных баз, вооружения и проведения учений на территории двух стран, заявил зам министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Что касается РФ, как отметил Грушко, Владимир Путин подчеркнул неоднократно, что Россия будет смотреть за тем, какие угрозы будут исходить от финляндской и шведской сторон. Также Россия в зависимости от ситуации будет продвигать способы обороноспособности и защиты от возможной западной агрессии.