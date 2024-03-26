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NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:21

NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни

Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы. Стоимость миссии оценивается в $178 млн.

Выбор Европы обусловлен её обилием воды и питательными веществами, что может указывать на наличие жизни. Учёные подчёркивают, что для возникновения жизни необходимы оптимальная температура, углеродные молекулы и источник энергии.

Планируемый к отправке космический аппарат должен прибыть к Европе около 2030 года, что позволит установить наличие жизни на этой луне. Кленнер выразил уверенность в том, что будущие инструменты позволят обнаружить формы жизни, подобные земным, на океаноносных лунах, сообщает Ferra.Ru.

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