NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни

Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы. Стоимость миссии оценивается в $178 млн.

Выбор Европы обусловлен её обилием воды и питательными веществами, что может указывать на наличие жизни. Учёные подчёркивают, что для возникновения жизни необходимы оптимальная температура, углеродные молекулы и источник энергии.

Планируемый к отправке космический аппарат должен прибыть к Европе около 2030 года, что позволит установить наличие жизни на этой луне. Кленнер выразил уверенность в том, что будущие инструменты позволят обнаружить формы жизни, подобные земным, на океаноносных лунах, сообщает Ferra.Ru.