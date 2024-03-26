NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни

Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы. Стоимость миссии оценивается в $178 млн.
Выбор Европы обусловлен её обилием воды и питательными веществами, что может указывать на наличие жизни. Учёные подчёркивают, что для возникновения жизни необходимы оптимальная температура, углеродные молекулы и источник энергии.
Планируемый к отправке космический аппарат должен прибыть к Европе около 2030 года, что позволит установить наличие жизни на этой луне. Кленнер выразил уверенность в том, что будущие инструменты позволят обнаружить формы жизни, подобные земным, на океаноносных лунах, сообщает Ferra.Ru.
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).
Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника
Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.