В NASA приняли решение об отмене роботизированной миссии по обслуживанию спутников

NASA отменила роботизированную миссию по обслуживанию спутников, известную как On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1), из-за проблем с техническим оснащением и финансированием. Проект предполагал дозаправку спутника Landsat и сбор антенны в космосе при помощи роботизированной руки, однако NASA отказалась от его развертывания из-за раздувающегося бюджета и отсутствия внятных результатов.

Предполагается, что отказ связан с претензиями к компании Maxar, которая начала разработку проекта в 2016 году, но забросила его к 2020 году, когда запланирован был запуск аппарата. Изначально в миссию было вложено $1,5 млрд, но для ее продолжения потребовалось бы еще как минимум $1 млрд, сообщает Ferra.Ru.