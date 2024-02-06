Спутник NASA PACE наконец-то будет запущен после нескольких отмен в процессе разработки

Планируется, что ракета Falcon 9 выведет спутник на орбиту с космодрома Кейп-Канаверал 6 февраля. Основной целью спутника PACE является изучение океанов и атмосферы Земли.
На борту PACE будет установлен Ocean Color Instrument (OCI), предоставляющий информацию о цвете океана в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, спутник будет изучать фитопланктон, что позволит более детально исследовать его виды и распределение.
Директор отдела научных исследований Земли в NASA, Карен Сент-Жермен, подчеркнула, что PACE значительно расширит наше понимание океанов и их взаимосвязи с общей системой Земли и изменением климата.
Ученые ожидают, что PACE будет активно работать не менее десяти лет, предоставляя важные данные о состоянии океанов и атмосферы Земли, сообщает Ferra.Ru.
Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием
Ученые из Автономного университета Барселоны опросили 2966 представителей 19 коренных народов мира и выяснили, что счастливая и полноценная жизнь возможна независимо от уровня дохода.
Американские ученые рассказали, как кофе влияет на печень
Ученые провели исследование с участием 4,5 тысяч американских граждан и пришли к выводу, что кофеин, содержащийся в кофе, положительно влияет на здоровье печени. Исследование показало, что кофеин приостанавливает развитие фиброза печени.
Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.
Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.