Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 91,2434
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 98,2279
Спутник NASA PACE наконец-то будет запущен после нескольких отмен в процессе разработки
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:49

Спутник NASA PACE наконец-то будет запущен после нескольких отмен в процессе разработки

Планируется, что ракета Falcon 9 выведет спутник на орбиту с космодрома Кейп-Канаверал 6 февраля. Основной целью спутника PACE является изучение океанов и атмосферы Земли.

На борту PACE будет установлен Ocean Color Instrument (OCI), предоставляющий информацию о цвете океана в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, спутник будет изучать фитопланктон, что позволит более детально исследовать его виды и распределение.

Директор отдела научных исследований Земли в NASA, Карен Сент-Жермен, подчеркнула, что PACE значительно расширит наше понимание океанов и их взаимосвязи с общей системой Земли и изменением климата.

Ученые ожидают, что PACE будет активно работать не менее десяти лет, предоставляя важные данные о состоянии океанов и атмосферы Земли, сообщает Ferra.Ru.

Мир

Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием

Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием

Ученые из Автономного университета Барселоны опросили 2966 представителей 19 коренных народов мира и выяснили, что счастливая и полноценная жизнь возможна независимо от уровня дохода.

Читать полностью
Американские ученые рассказали, как кофе влияет на печень

Американские ученые рассказали, как кофе влияет на печень

Ученые провели исследование с участием 4,5 тысяч американских граждан и пришли к выводу, что кофеин, содержащийся в кофе, положительно влияет на здоровье печени. Исследование показало, что кофеин приостанавливает развитие фиброза печени.

Читать полностью

Общество

Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики

Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики

Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.

Читать полностью
Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС

Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.

Читать полностью

Новости