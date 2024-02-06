Спутник NASA PACE наконец-то будет запущен после нескольких отмен в процессе разработки

Планируется, что ракета Falcon 9 выведет спутник на орбиту с космодрома Кейп-Канаверал 6 февраля. Основной целью спутника PACE является изучение океанов и атмосферы Земли.

На борту PACE будет установлен Ocean Color Instrument (OCI), предоставляющий информацию о цвете океана в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, спутник будет изучать фитопланктон, что позволит более детально исследовать его виды и распределение.

Директор отдела научных исследований Земли в NASA, Карен Сент-Жермен, подчеркнула, что PACE значительно расширит наше понимание океанов и их взаимосвязи с общей системой Земли и изменением климата.

Ученые ожидают, что PACE будет активно работать не менее десяти лет, предоставляя важные данные о состоянии океанов и атмосферы Земли, сообщает Ferra.Ru.