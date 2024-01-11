NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.

Билл Нельсон, руководитель NASA, пояснил, что коррекция графика связана с необходимостью обеспечения безопасности экипажа. Проблемы с батареей и системой вентиляции воздуха требуют дополнительного времени на устранение.

Космическая программа Artemis направлена на научные исследования Луны и подготовку к экспедиции на Марс. Миссия Artemis I была успешно выполнена в 2022 году, а Artemis II предполагает облет Луны с экипажем в 2025 году, за которым последует Artemis III с высадкой у южного полюса Луны в 2026 году, сообщает РБК.