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NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы

NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.

Билл Нельсон, руководитель NASA, пояснил, что коррекция графика связана с необходимостью обеспечения безопасности экипажа. Проблемы с батареей и системой вентиляции воздуха требуют дополнительного времени на устранение.

Космическая программа Artemis направлена на научные исследования Луны и подготовку к экспедиции на Марс. Миссия Artemis I была успешно выполнена в 2022 году, а Artemis II предполагает облет Луны с экипажем в 2025 году, за которым последует Artemis III с высадкой у южного полюса Луны в 2026 году, сообщает РБК.

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