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Motorola представила новые беспроводные наушники Moto Buds и Moto Buds+
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:53

Motorola представила новые беспроводные наушники Moto Buds и Moto Buds+

Moto Buds+ обладают звуком от Bose, динамическим шумоподавлением и быстрой зарядкой. Они оснащены двойными динамическими драйверами и функцией динамического шумоподавления, поддерживают Hi-Res Audio, Dolby Atmos и Dolby Head Tracking для пространственного звучания.

Обе модели наушников имеют режим прозрачности и шумоподавление во время звонков для чистоты передачи голоса. Moto Buds+ обеспечивают до 8 часов беспрерывного прослушивания музыки с одного заряда, при этом 10 минут зарядки добавляют еще 3 часа работы. Moto Buds, с 12,4-мм динамическим драйвером, также поддерживают активное шумоподавление и обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки с полным зарядом, а 10 минут зарядки добавляют 2 часа работы.

Цена Moto Buds+ составляет 149 евро, в то время как Moto Buds будут доступны за 59 евро, сообщает 4pda.

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