Moto Buds+ обладают звуком от Bose, динамическим шумоподавлением и быстрой зарядкой. Они оснащены двойными динамическими драйверами и функцией динамического шумоподавления, поддерживают Hi-Res Audio, Dolby Atmos и Dolby Head Tracking для пространственного звучания.

Обе модели наушников имеют режим прозрачности и шумоподавление во время звонков для чистоты передачи голоса. Moto Buds+ обеспечивают до 8 часов беспрерывного прослушивания музыки с одного заряда, при этом 10 минут зарядки добавляют еще 3 часа работы. Moto Buds, с 12,4-мм динамическим драйвером, также поддерживают активное шумоподавление и обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки с полным зарядом, а 10 минут зарядки добавляют 2 часа работы.

Цена Moto Buds+ составляет 149 евро, в то время как Moto Buds будут доступны за 59 евро, сообщает 4pda.