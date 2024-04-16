Moto Buds+ обладают звуком от Bose, динамическим шумоподавлением и быстрой зарядкой. Они оснащены двойными динамическими драйверами и функцией динамического шумоподавления, поддерживают Hi-Res Audio, Dolby Atmos и Dolby Head Tracking для пространственного звучания.
Обе модели наушников имеют режим прозрачности и шумоподавление во время звонков для чистоты передачи голоса. Moto Buds+ обеспечивают до 8 часов беспрерывного прослушивания музыки с одного заряда, при этом 10 минут зарядки добавляют еще 3 часа работы. Moto Buds, с 12,4-мм динамическим драйвером, также поддерживают активное шумоподавление и обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки с полным зарядом, а 10 минут зарядки добавляют 2 часа работы.
Цена Moto Buds+ составляет 149 евро, в то время как Moto Buds будут доступны за 59 евро, сообщает 4pda.
В Дубае произошло сильное наводнение
Вторник в Дубае был омрачен мощным ливнем, вызвавшим серьезные проблемы для горожан и туристов.
Один из крупнейших немецких туроператоров оказался на грани коллапса
FTI, один из крупнейших туроператоров Германии, находится на грани коллапса и ищет нового инвестора. Некоторые турагентства прекратили продажу туров FTI из-за неопределенности.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.
Астрономы зафиксировали пролет гигантского астероида 2013 NK4 рядом с Землей
Астрономы отмечают историческое сближение гигантского астероида 2013 NK4, обнаруженного в 2013 году, с Землей.