На студии Мосфильм планируют снять два фильма об СВО

Глава Мосфильма Карен Шахназаров заявил, что сейчас в разработке на киностудии находится два проекта об СВО. Один из них снимает режиссёр Федор Попов. Шахназаров отметил, что снять добротное игровое кино крайне трудно, поэтому данный процесс занимает много времени.
Даже лучшие фильмы о ВОВ снимались несколько лет и появились после войны. Он также добавил, что не стоит ждать окончания СВО, а нужно просто набраться терпения, пока идея и сам сюжет созреют.
Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал пост в личном Telegram-канале, что необходимо как можно больше снимать фильмы об СВО, притом снимать хорошее и добротное кино без пошлости, гламура и примитива.
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