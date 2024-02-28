В российских кинотеатрах впервые покажут отреставрированную копию "Бриллиантовой руки"

В России покажут на большом экране отреставрированные копии советских хитов: "Любовь и Голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".

Впервые за всю историю современной России на экране будут крутить полностью отреставрированный шедевр Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Данные киноленты покажут в кинотеатрах в рамках 100-летия киноконцерна Мосфильм.

До этого в современный российский прокат выходили фильмы: "Асса", "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!" и др.

Картины Гайдая и Меньшова воссоздали в сверх высоком качестве - 4К, что приблизит их экранное изображение к современным фильмам.