В российских кинотеатрах впервые покажут отреставрированную копию "Бриллиантовой руки"

В России покажут на большом экране отреставрированные копии советских хитов: "Любовь и Голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".
Впервые за всю историю современной России на экране будут крутить полностью отреставрированный шедевр Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Данные киноленты покажут в кинотеатрах в рамках 100-летия киноконцерна Мосфильм.
До этого в современный российский прокат выходили фильмы: "Асса", "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!" и др.
Картины Гайдая и Меньшова воссоздали в сверх высоком качестве - 4К, что приблизит их экранное изображение к современным фильмам.
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