В жюри ММКФ в 2024 году будет сидеть исландский режиссер Тор Фридрикссон

В жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2024 году будет заседать режиссёр-постановщик из Исландии Тор Фридрикссон. Он являлся автором знаковой европейской ленты "Дети природы" 1991 года выпуска. Данная картина была номинирована на премию Оскар. Помимо европейского режиссёра в жюри будет заседать режиссёр Игорь Волошин, актриса Елена Лядова и др.

ММКФ впервые начал свою работу в 1935 году, но стал ежегодным культурным событием только в 1995 году. Президентом и главным должностным лицом кинофестиваля является советский и российский режиссёр-постановщик Никита Михалков, снявший ряд знаковых отечественных лент.