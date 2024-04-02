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В жюри ММКФ в 2024 году будет сидеть исландский режиссер Тор Фридрикссон
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:38

В жюри ММКФ в 2024 году будет сидеть исландский режиссер Тор Фридрикссон

В жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2024 году будет заседать режиссёр-постановщик из Исландии Тор Фридрикссон. Он являлся автором знаковой европейской ленты "Дети природы" 1991 года выпуска. Данная картина была номинирована на премию Оскар. Помимо европейского режиссёра в жюри будет заседать режиссёр Игорь Волошин, актриса Елена Лядова и др.

ММКФ впервые начал свою работу в 1935 году, но стал ежегодным культурным событием только в 1995 году. Президентом и главным должностным лицом кинофестиваля является советский и российский режиссёр-постановщик Никита Михалков, снявший ряд знаковых отечественных лент.

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